Capretta bloccata fra le rocce | interviene il soccorso alpino

Martedì 9 dicembre, nel territorio di Ora (BZ), il Soccorso Alpino e Speleologico dell’Alto Adige è intervenuto per salvare una capretta rimasta bloccata tra le rocce del Castelfeder. L’operazione, definita insolita e delicata dagli operatori, ha richiesto grande attenzione e competenza per mettere in sicurezza l’animale e riportarlo in salvo.

“Un intervento insolito ma delicato”. Così gli operatori del Soccorso Alpino e Speleologico dell’Alto Adige hanno definito l’operazione svolta martedì 9 dicembre nell’area del Castelfeder, sopra il campo sportivo di Ora (BZ), per salvare una capretta rimasta bloccata su una parete rocciosa. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

#Capretta bloccata a #Castelfeder: intervento speciale del #SoccorsoAlpino - facebook.com Vai su Facebook

#Capretta bloccata a #Castelfeder: intervento speciale del #SoccorsoAlpino Vai su X

Capretta riamane bloccata sulle rocce, deve intervenire il soccorso alpino - Era rimasta bloccata ad alta quota a Castelfeder. Scrive today.it