Capretta bloccata fra le rocce | interviene il soccorso alpino

Martedì 9 dicembre, il Soccorso Alpino dell’Alto Adige è intervenuto per salvare una capretta rimasta intrappolata tra le rocce nel Castelfeder, sopra Ora. L’operazione, definita insolita e delicata, ha richiesto grande attenzione e professionalità per mettere in sicurezza l’animale e recuperarlo senza rischi.

