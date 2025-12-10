Capodanno Napoli 2026 strade blindate dalla Polizia Locale | bonus di 670 euro a chi lavora di notte

Per il Capodanno 2026 a Napoli, il Comune ha predisposto misure di sicurezza con strade blindate dalla Polizia Locale e un bonus di 670 euro per gli agenti di notte. Il piano mira a garantire ordine e sicurezza durante le festività, mentre i sindacati chiedono incentivi anche per chi lavora fino alle 23.

Piano del Comune per aumentare la Polizia Locale la notte del 31 dicembre: bonus agli agenti. I sindacati: "Servono incentivi anche per chi lavora fino alle 23". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Napoli Explosion, la mostra fotografica di Mario Amura: «Lettura del Vesuvio attraverso i colori del Capodanno» - Dal 15 dicembre 2025 all’8 marzo 2026 si terrà "Napoli Explosion", la mostra del fotografo e regista Mario Amura all'Albergo dei Poveri di Napoli, un'iniziativa sostenuta dal Comune di Napoli col ... Da ilmattino.it

