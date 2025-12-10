Capodanno in piazza Cavalli con Mr Rain e Radio 105 | Una festa per tutti

Il Capodanno a Piacenza si anima con una serata ricca di eventi, tra musica e spettacoli. In piazza Cavalli si esibiranno Mr Rain e Radio 105, offrendo un brindisi collettivo per accogliere il nuovo anno. Inoltre, il teatro Municipale ospiterà uno spettacolo teatrale, creando un’atmosfera di festa e condivisione per tutti i presenti.

Spettacolo teatrale al Municipale e tanta musica in piazza Cavalli. Saranno questi gli eventi che caratterizzeranno, come da tradizione, il Capodanno piacentino nella notte più magica dell’anno. Il programma è stato presentato nella mattinata di mercoledì 10 dicembre al Ridotto del Teatro. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Capodanno in Piazza 2026 Piazza Filippo Silvestri dalle 22:00 Unisciti a noi per una serata indimenticabile: BATTITOMANIA LIVE BAND SPETTACOLO Brindisi di mezzanotte: celebriamo insieme l’arrivo del nuovo anno! Evento gratuito e aperto - facebook.com Vai su Facebook

Capodanno “per tutti”: concerto al Municipale, in piazza Mr Rain e il djset di Radio 105 - Sarà un Capodanno "per tutti", così ha sintetizzato la sindaca Katia Tarasconi al termine della conferenza stampa in cui sono state presentate le ... piacenzasera.it scrive