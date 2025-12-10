Capodanno con delitto
Vivi un Capodanno insolito e coinvolgente con una serata dedicata al teatro e al mistero. Il 31 dicembre, alle 20.00, presso il Teatro in casa in via Casilina 431, si terrà uno spettacolo con delitto interpretato da Piera Fumarola e Aldo Gordiani, intitolato “T'amo da morire?”. Un modo originale per accogliere il nuovo anno in compagnia e divertimento.
Festeggiamo il Capodanno in allegria!!!Il 31 dicembre dalle 20.00 nel Teatro in casa – Interno 13 (via Casilina 431 – zona Casilina – Torpignattara) ci sarà una serata speciale con delitto di e con Piera Fumarola e Aldo Gordiani dal titolo “T'amo da morire?.San Valentino, il giorno degli. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Il 31 dicembre ti aspetta la nostra Cena con Delitto di Capodanno, un’esperienza unica per salutare l’anno tra colpi di scena e sapori speciali. Vuoi scoprire il menù e tutti i dettagli della serata? Visita il nostro sito e prenota il tuo posto prima che sia troppo - facebook.com Vai su Facebook
Omicidio di Capodanno, scrive al figlio della vittima: «Non mi perdonerò mai» - Lettere agli amici, alla fidanzata, alla madre e al fratello. Segnala giornaledibrescia.it
Il caso Triestina e il 'Sistema Di Paolo': soldi pubblici per il cinema utilizzati per fin... agi.it
Irene Pivetti condannata a 4 anni in Appello. A Belve aveva detto: «Il carcere? Non accadrà» leggo.it
L’aereo perde quota e si schianta su un’auto: il video, spaventoso thesocialpost.it
Illusione ottica di 6 donne con solo 5 paia di gambe newsner.it
LIVE Sci alpino, Prova discesa St. Moritz 2025 in DIRETTA: Sofia Goggia subito protagonista! Bene Pirovano oasport.it
Lanzarote, Riccardo Rocco travolto e ucciso da un’onda anomala sugli scogli: pescatore per passione, aveva 27 ... ilrestodelcarlino.it