Capodanno a Roma | 12 ore di divertimento non-stop tra musica attrazioni e fuochi d’artificio a Cinecittà World

A Roma, il Capodanno 2026 si annuncia come la festa più grande d’Italia. Cinecittà World, il parco del Cinema e della TV, si prepara a offrire 12 ore di divertimento continuo tra musica, attrazioni e fuochi d’artificio, trasformandosi in un palcoscenico di adrenalina e spettacolo per accogliere il nuovo anno.

Roma si prepara a dare il benvenuto al 2026 con la festa di Capodanno più grande d’Italia: a Cinecittà World, il Parco divertimenti del Cinema e della TV, la notte del 31 dicembre si trasforma in un’esplosione di adrenalina, musica e spettacolo. Dalle 18 fino alle 6 del mattino, gli ospiti potranno vivere 12 ore di divertimento ininterrotto tra 40 attrazioni aperte fino a notte fonda, 4 cene e cenoni a tema e 4 stage musicali che spaziano dalla musica commerciale al reggaeton, dal revival alla techno. Al momento dello scoccare della mezzanotte, oltre 3.000 fuochi d’artificio illumineranno il cielo, creando coreografie di luce e colori in un suggestivo show pirotecnico che promette di lasciare tutti senza fiato. 🔗 Leggi su Funweek.it

