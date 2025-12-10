Capodanno a Cinecittà World

A Cinecittà World esplode la festa di Capodanno più grande d'Italia. Il Parco divertimenti del Cinema e della TV di Roma dà il benvenuto al 2026 con 12 ore di divertimento non-stop.Dalle 18 alle 6 del mattino, gli ospiti possono vivere la notte più lunga dell'anno tra 40 attrazioni aperte

Arriva a @cinecittaworld " @vivaglianni90official " Il party dance dedicato ai mitici '90s! Ticket https://www.cinecittaworld.it/it/eventi/949-capodanno-viva-gli-anni-90 Apertura Parco ore 18:00 Start Show Viva gli anni 90 ore 23:00 Un dj set travolgente

