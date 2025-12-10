Capodanno 2026 al Tenax | dodici ore no stop con Joseph Capriati Guest Dj

Firenzetoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Capodanno 2026 al Tenax promette un'esperienza indimenticabile con dodici ore di musica elettronica senza sosta. Con Joseph Capriati come guest DJ, l'evento offrirà un lungo e coinvolgente festeggiamento per accogliere il 2026, coinvolgendo appassionati di musica e di festa in un’atmosfera unica e energica.

Il Tenax si prepara a ospitare un evento di Capodanno che promette di essere un vero e proprio rituale per gli amanti della musica elettronica: dodici ore ininterrotte di festa per salutare il 2025 e accogliere il nuovo anno. L'appuntamento è fissato per la notte tra domenica 31 dicembre 2025 e. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

Capodanno 2026 in Europa: alla scoperta delle capitali più affascinanti dove brindare - Il Capodanno è l’occasione ideale per vivere nuove esperienze, scoprire culture diverse e festeggiare in grande stile. Come scrive siviaggia.it

Napoli, Capodanno sul lungomare, dodici ore di musica: ecco dove si ballerà - A Napoli la grande notte del Capodanno 2026 inizia a prendere corpo, sul lungomare si ballerà tutta la notte e si proseguirà fino alle undici di sera del primo gennaio, quasi senza soluzione di ... Lo riporta ilmattino.it