Capitale della cultura senza scossa è tempo di bilanci | cosa è successo davvero al turismo di Agrigento

Un anno dopo l'assegnazione di Agrigento come Capitale italiana della cultura 2025, è giunto il momento di analizzare i risultati e le sfide affrontate. Tra aspettative e realtà, il turismo nella città si è evoluto, lasciando emergere punti di forza e criticità. Questa analisi offre uno sguardo complessivo sull'impatto di questo importante riconoscimento sulla città e sul suo patrimonio culturale.

Esattamente un anno fa eravamo pronti e speranzosi, scettici e curiosi. Ora è tempo di bilanci, dopo che Capitale italiana della cultura 2025 è stato l’argomento più discusso negli ultimi 18 mesi almeno. Dossier, la sezione di inchieste e approfondimenti di AgrigentoNotizie, si concentra sul. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

