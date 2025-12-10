Capello non ci sta e attacca l’arbitro Zwayer e il Var | Rigore scandaloso! È una vergogna e non ho capito…

Fabio Capello esprime la sua ferma critica riguardo al rigore assegnato durante la partita tra Inter e Liverpool. L'ex allenatore di Juve, Milan e Roma si è scagliato contro l'arbitro Zwayer e il VAR, definendo il rigore come scandaloso e ingiusto. Le sue parole riaccendono il dibattito sulle decisioni arbitrali in gare di alto livello.

Fabio Capello, ex tecnico e opinionista di Sky Sport, scaglia un duro attacco contro la direzione di gara di Inter-Liverpool. Commentando l'episodio decisivo, ha definito vergognoso e ingiusto il rigore concesso per la trattenuta del difensore nerazzurro Alessandro Bastoni su Florian Wirtz. Secondo Capello, si è trattato di una chiara simulazione del tedesco su cui il VAR non doveva intervenire, ignorando la valutazione dal campo dell'arbitro. PAROLE – « Rigore scandaloso, non si può dare.

