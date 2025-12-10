Capello e Costacurta indignati per la decisione di Zwayer | Rigore scandaloso creato un precedente
Dopo la decisione controversa di Zwayer di assegnare un rigore al Liverpool, Capello e Costacurta esprimono il loro sdegno, definendo l'episodio uno scandalo e un precedente pericoloso nel calcio. La loro reazione si fa sentire nel post gara, evidenziando la delusione per un episodio che potrebbe influenzare il giudizio arbitrale e la credibilità delle partite.
Di fronte alla decisione del VAR che ha spinto l'arbitro Zwayer a cambiare decisione e assegnare il rigore al Liverpool, Capello e Costacurta sono esplosi nel post gara gridando allo scandalo: "Una vergona", "il giocatore fa una sceneggiata e non si fa nulla". 🔗 Leggi su Fanpage.it
