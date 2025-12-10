‘Capel Rosso’ Capodanno da favola nell’antico faro

Il 'Capel Rosso' offre un’esperienza unica per il Capodanno, immersi in un’atmosfera suggestiva all’interno di un antico faro. Tra atmosfere retrò e tradizioni d’altri tempi, questo luogo permette di vivere un’occasione speciale, riscoprendo gesti semplici e il ritmo lento del mare, in un contesto che evoca il fascino di un passato romantico e autentico.

Un ritorno a gesti semplici e a ritmi antichi, come quelli dei guardiani che accendevano la lanterna al calare del sole e ascoltavano la voce del mare per ore. C'è un momento dell'anno in cui 'Faro Capel Rosso' diventa più faro che mai. In inverno, quando il vento scrive la sua trama sulla costa e la luce si fa nitida, la dimora sull'estremo Sud dell'Isola del Giglio invita a un'esperienza esclusiva di calma profonda. Vivere l'inverno al faro significa riscoprire la semplicità dei gesti quotidiani e la forza della natura, ascoltare il respiro dell'isola e lasciarsi avvolgere da una luce che non si spegne mai.

“Capel Rosso” scadenza prorogata al 20 Dicembre 2025 Il Faro Capel Rosso lancia ufficialmente “Capel Rosso”, la prima edizione del concorso fotografico per tutti, dedicato alla valorizzazione dell’estremo sud dell’Isola del Giglio, Punta Capel Rosso, att - facebook.com Vai su Facebook