Capanni da caccia distrutti e coperti di insulti ai cacciatori
Nella notte tra il 7 e l’8 dicembre, sei capanni da caccia sono stati vandalizzati e distrutti da membri del gruppo Animal Liberation Front, che hanno lasciato insulti rivolti ai cacciatori. L’azione, condotta nel territorio comunale, ha suscitato reazioni e discussioni sulla tutela degli animali e sui metodi di protesta.
Sei capanni da caccia sfasciati e vandalizzati con insulti rivolti ai cacciatori. È questo il risultato del raid commesso da alcuni animalisti del gruppo Animal Liberation Front (Fronte per la liberazione degli animali) che nella notte tra il 7 e l’8 dicembre hanno agito nei territori comunali di. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
ANIMALISMO VANDALICO Lasciata la firma Alf (Animal Liberation Front).Sei capanni di caccia distrutti in Valsugana. I presunti attivisti animalisti hanno colpito nella notte a Grigno e a Ospedaletto. Vai su Facebook
Sei capanni dei cacciatori distrutti dal gruppo Alf (FOTO), la rabbia del mondo venatorio: "Atti che qualificano gli autori: a differenza loro, noi aperti al dialogo" - Le parole sono del presidente dell'Associazione cacciatori trentini Matteo Rensi e arrivan ... Da ildolomiti.it
