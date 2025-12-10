Capanni da caccia distrutti e coperti di insulti ai cacciatori

Nella notte tra il 7 e l’8 dicembre, alcuni animalisti del gruppo Animal Liberation Front hanno vandalizzato sei capanni da caccia, distruggendoli e lasciando insulti rivolti ai cacciatori. L’atto di vandalismo ha suscitato polemiche e discussioni sulla tutela degli animali e sui metodi utilizzati per esprimere le proprie posizioni.

