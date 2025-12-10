Caos in tribunale a Napoli dopo la sentenza per lo scoppio nella fabbrica di fuochi di Ercolano | i parenti delle vittime tentano di aggredire i giudici
Imponente caos si è scatenato nel tribunale di Napoli al termine del processo abbreviato per lo scoppio nella fabbrica di fuochi di Ercolano. I parenti delle vittime hanno tentato di aggredire i giudici, scatenando urla, sedie ribaltate e un clima di massima tensione. La vicenda riguarda la tragedia avvenuta il 18 dicembre 2024 nella provincia napoletana.
Urla, sedie ribaltate e tensione alle stelle: così si è chiuso il processo in abbreviato per lo scoppio nella fabbrica abusiva di fuochi d’artificio di Ercolano, in provincia di Napoli, avvenuto il 18 dicembre 2024. Quel tragico incidente aveva causato la morte di tre persone: le gemelle Sara e Aurora Esposito, 26 anni, e il diciottenne Samuel Tafciu. La sentenza, letta dal gup, ha condannato i datori di lavoro della fabbrica a 17 anni e 6 mesi di carcere e il fornitore della polvere da sparo a 4 anni. Ma la decisione non ha placato il dolore dei familiari delle vittime, che hanno reagito con rabbia e disperazione. 🔗 Leggi su Open.online
Violenze in carcere sul cambio di presidente istanza alla Consulta - Zazoom Social News
Pomeriggio 5, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata - Zazoom Social News
Caos in tribunale, i parenti delle vittime tentano di aggredire i giudici - Urla, sedie e scrivanie ribaltate e un tentativo di scagliarsi contro i giudici evitato grazie all'intervento delle forze di polizia. Lo riporta ansa.it
Caos in tribunale, i parenti delle vittime dell'esplosione di Ercolano tentano di aggredire i giudici - 'Diciassette anni per tre morti non è giustizia' (ANSA) ... Lo riporta ansa.it
#Napoli Caos in tribunale alla lettura della sentenza per l'esplosione, l'anno scorso, in una fabbrica abusiva di fuochi d'artificio. I parenti delle 3 vittime hanno protestato contro il giudice che ha condannato i datori di lavoro a 17 anni (i pm ne avevano chiesti Vai su X
Comando Provinciale di Roma 09/12/2025 Dalle prime luci dell’alba, i Carabinieri della Compagnia di Roma Trastevere hanno dato esecuzione a due provvedimenti applicativi di misure cautelari, emessi dai G.I.P. del Tribunale di Roma e del Tribunale per i Vai su Facebook
Sospesa attività di ristorazione per gravi carenze igieniche lanazione.it
Sarkozy sposa il “modello Italia” e lancia l’unità delle destre europee: sì a Marine Le Pen, no al fronte ... secoloditalia.it
Presepe, a San Gregorio Armeno è Giorgio Armani la statuina più richiesta lapresse.it
Juve Pafos Primavera Youth League 2-1 LIVE: Ferrer Terrones riapre la partita juventusnews24.com
Bonus bollette 2026, soglie e requisiti per il contributo extra. Cosa prevede la bozza del decreto quotidiano.net
“Quante persone si potevano aiutare con quella cifra?”: il cane dell’influencer Vaccapower si ammala e i ... ilfattoquotidiano.it