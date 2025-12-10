Caos in tribunale a Napoli dopo la sentenza per lo scoppio nella fabbrica di fuochi di Ercolano | i parenti delle vittime tentano di aggredire i giudici

Imponente caos si è scatenato nel tribunale di Napoli al termine del processo abbreviato per lo scoppio nella fabbrica di fuochi di Ercolano. I parenti delle vittime hanno tentato di aggredire i giudici, scatenando urla, sedie ribaltate e un clima di massima tensione. La vicenda riguarda la tragedia avvenuta il 18 dicembre 2024 nella provincia napoletana.

Urla, sedie ribaltate e tensione alle stelle: così si è chiuso il processo in abbreviato per lo scoppio nella fabbrica abusiva di fuochi d’artificio di Ercolano, in provincia di Napoli, avvenuto il 18 dicembre 2024. Quel tragico incidente aveva causato la morte di tre persone: le gemelle Sara e Aurora Esposito, 26 anni, e il diciottenne Samuel Tafciu. La sentenza, letta dal gup, ha condannato i datori di lavoro della fabbrica a 17 anni e 6 mesi di carcere e il fornitore della polvere da sparo a 4 anni. Ma la decisione non ha placato il dolore dei familiari delle vittime, che hanno reagito con rabbia e disperazione. 🔗 Leggi su Open.online