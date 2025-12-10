Caos dehors a Napoli e al Vomero l’attivista-denunciante attacca ancora

A Napoli, il caos dehors continua a suscitare tensioni tra esercenti e attivisti. Al Vomero, un attivista-denunciante interviene nuovamente, alimentando il dibattito. La situazione rimane complessa, con accuse e contrasti che evidenziano le difficoltà di gestire le aree esterne dei locali in una città in fermento.

Non cala la tensione intorno al caos dehors, tra accuse e repliche degli esercenti. A partire dal Vomero, epicentro dell'operazione di venerdì scorso, con 10 strutture sequestrate. Ci sono nuove polemiche in area collinare, per l'annunciata visita dell'assessore Teresa Armato. La titolare di Turismo e alle Attività Produttive sarà venerdì 12 dicembre in piazza degli Artisti, insieme alla presidente municipale Clementina Cozzolino. Una nota della Municipalità 5 spiega che, alle 17.30, " si terrà un momento di saluto agli operatori artigianali che prendono parte ai Mercatini di Natale".

“Ci hanno sequestrato il gazebo del bar per presunte difformità. Ma noi abbiamo sempre pagato la tassa di occupazione suolo. Sono arrivati venerdì con decine di agenti e hanno messo i sigilli ai dehors con tavolini e ombrelloni” A parlare sono i titolari dei bar - facebook.com Vai su Facebook

