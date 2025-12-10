Caos al San Raffaele scende in campo il medico di Berlusconi | Guiderà l' ospedale
Dopo le tensioni e il caos recenti, l'ospedale San Raffaele si prepara a una nuova fase di stabilità con l'intervento di un medico di fiducia di Berlusconi, che assumerà il ruolo di guida dell'istituto. Una mossa volta a ristabilire ordine e credibilità, segnando un passo importante nel percorso di rilancio dell'ospedale.
Dopo il caos del ponte dell'Immacolata, l'ospedale San Raffaele doveva inviare un segnale forte. Lo smacco creato dalla cooperativa esterna chiamata a sopperire alle carenze di organico in alcuni reparti andava relegato al passato. Per questo l'amministratore unico del nosocomio milanese Marco.
Caos al San Raffaele, è scontro. Bertolaso: "Se c'è una criticità interveniamo". I sindacati: "Non siamo meravigliati, denunciamo la crisi da anni" - Il dem Majorino: non esiste un caso San Raffaele, esiste un caso Lombardia frutto di anni di subalternità nel rapporto t ...
Caos San Raffaele, parla il nuovo amministratore Centenari: "La sicurezza dei pazienti non è negoziabile" - Parla Marco Centenari, amministratore dell'Irccs ospedale San Raffaele di Milano, dopo le dimissioni di Francesco Galli ...
Caos al San Raffaele, prima visita dei carabinieri del Nas. Avviate le verifiche dopo i problemi del ponte di Sant'Ambrogio #ANSA
Caos al San Raffaele, prima visita dei carabinieri del Nas. Avviate le verifiche dopo i problemi del ponte di Sant'Ambrogio #ANSA
