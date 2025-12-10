Caos al San Raffaele scende in campo il medico di Berlusconi | Guiderà l' ospedale

Today.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo le tensioni e il caos recenti, l'ospedale San Raffaele si prepara a una nuova fase di stabilità con l'intervento di un medico di fiducia di Berlusconi, che assumerà il ruolo di guida dell'istituto. Una mossa volta a ristabilire ordine e credibilità, segnando un passo importante nel percorso di rilancio dell'ospedale.

Dopo il caos del ponte dell'Immacolata, l'ospedale San Raffaele doveva inviare un segnale forte. Lo smacco creato dalla cooperativa esterna chiamata a sopperire alle carenze di organico in alcuni reparti andava relegato al passato. Per questo l'amministratore unico del nosocomio milanese Marco. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Stasera torna la Champions siamo tutti davanti alla tv - Zazoom Social News

Ultima Ora - Ultime Notizie Zazoom Social News - Zazoom Social News

caos san raffaele scendeCaos al San Raffaele, è scontro. Bertolaso: “Se c’è una criticità interveniamo”. I sindacati: “Non siamo meravigliati, denunciamo la crisi da anni” - Il dem Majorino: non esiste un caso San Raffaele, esiste un caso Lombardia frutto di anni di subalternità nel rapporto t ... ilgiorno.it scrive

caos san raffaele scendeCaos San Raffaele, parla il nuovo amministratore Centenari: “La sicurezza dei pazienti non è negoziabile" - Parla Marco Centenari, amministratore dell'Irccs ospedale San Raffaele di Milano, dopo le dimissioni di Francesco Galli ... Come scrive affaritaliani.it