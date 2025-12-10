Caos al San Raffaele oggi la prima visita dei carabinieri del Nas

Oggi al San Raffaele si è svolta la prima visita dei carabinieri del Nas di Milano, in un contesto di tensione e recenti crisi. Dopo il caos legato al ponte di Sant'Ambrogio e le dimissioni dell'amministratore unico, la struttura è al centro di un'attenzione crescente, mentre si attendono sviluppi sulle indagini e sulla denuncia presentata dalla Rsu.

Milano, 10 dicembre 2025 – Dopo il caos del ponte di Sant'Ambrogio, che ha portato alle dimissioni dell'amministratore unico Francesco Galli, e in attesa che la denuncia alla polizia della Rsu arrivi in Procura, i militari dell 'Arma hanno effettuato nelle scorse ore una prima visita alla struttura sanitaria. I carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità hanno avviato le verifiche dopo che lo scorso fine settimana il reparto di Medicina ad alta complessità è collassato a causa, sembra, della mancata efficienza degli infermieri di una cooperativa esterna. Il ritorno alla normalità. Per far fronte all' emergenza, la direzione dell'ospedale ha spostato in altri reparti il personale della cooperativa, con la quale il contratto per ora rimane in essere, e ha richiamato infermieri interni da altre specialità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Caos al San Raffaele, oggi la prima visita dei carabinieri del Nas

«Metta pure il mio nome, quello che racconto è tutto vero». Cristina Fergonzi, 62 anni, è una dei pazienti che nei giorni scorsi ha vissuto sulla sua pelle il caos al terzo piano del padiglione Iceberg al San Raffaele (in seguito al quale l'amministratore Francesco - facebook.com Vai su Facebook

Il caos degli infermieri “a gettone”. Il San Raffaele non è un caso isolato Vai su X

Caos al San Raffaele, la mail del medico: “Infermieri sbagliano terapie e non conoscono i farmaci” - "Infermieri che non sanno dove si trovino i farmaci e che sono del tutto disorientati perché non hanno le competenze necessarie a districarsi nei reparti più delicati", scrive un medico il 6 dicembre ... Secondo rainews.it