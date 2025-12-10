caos al san raffaele arrivano i carabinieri del nas nel reparto di medicina andato in tilt

Nelle ultime ore, i carabinieri del Nas sono intervenuti al San Raffaele di Milano, nel reparto di Medicina, dopo un recente periodo di criticità. L'evento si inserisce in un contesto segnato da tensioni e dimissioni, con l'obiettivo di verificare le condizioni della struttura sanitaria e assicurare il rispetto delle norme.

Milano, 10 dicembre 2025 – Dopo il caos del ponte di Sant'Ambrogio, che ha portato alle dimissioni dell'amministratore unico Francesco Galli, e in attesa che la denuncia alla polizia della Rsu arrivi in Procura, i militari dell 'Arma hanno effettuato nelle scorse ore una prima visita alla struttura sanitaria. I carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità hanno avviato le verifiche dopo che lo scorso fine settimana il reparto di Medicina ad alta complessità è collassato a causa, sembra, della mancata efficienza degli infermieri di una cooperativa esterna. Il ritorno alla normalità. Per far fronte all' emergenza, la direzione dell'ospedale ha spostato in altri reparti il personale della cooperativa, con la quale il contratto per ora rimane in essere, e ha richiamato infermieri interni da altre specialità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it