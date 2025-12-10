Cantiere di viale Papiniano a Milano i pm | Va sequestrato il costruttore ci ha solo guadagnato

La Procura di Milano si oppone al dissequestro del cantiere di viale Papiniano 48, evidenziando un comportamento scorretto da parte dei responsabili. Secondo gli investigatori, il costruttore avrebbe ottenuto profitti illeciti, mentre i professionisti coinvolti avrebbero ignorato le norme edilizie, rendendo necessario il sequestro e un intervento giudiziario.

La Procura di Milano contro il dissequestro del cantiere di viale Papiniano 48. "Nessuna buona fede, non è accettabile che progettisti e architetti ignorino le leggi edilizie". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Al via il maxi cantiere di viale Campania: le date e i tempi dell'opera a 4 metri di profondità

Viale Ceccarini, come sarà organizzato il cantiere. Il Comune fa il punto con i commercianti del Consorzio

Lunedì partono i lavori in viale Ceccarini. Tutte le fasi del cantiere fino a maggio

Nuovo viale Ceccarini: il cantiere avanza! Qui trovate tutti i dettagli. Viva Riccione - facebook.com Vai su Facebook

Cantiere viale Papiniano, pm insistono: “Costruttori non in buona fede, il palazzo va sequestrato" milano.repubblica.it/cronaca/2025/1… Vai su X

Papiniano 48, stop al sequestro del cantiere. Per il gip i costruttori hanno agito in buona fede - Milano, 22 novembre 2025 – Annullato il sequestro d’urgenza del cantiere di viale Papiniano 48 in un’area che risultava sottoposta a vincolo paesaggistico. Lo riporta ilgiorno.it