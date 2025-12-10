Cantanatale Padova | un grande coro per i bambini di Pediatria raduno in piazzetta Pedrocchi

10 dic 2025

Il Cantanatale Padova torna a incantare la città con la sua prima parata natalizia dedicata ai bambini. Domenica 21 dicembre, in Piazzetta Pedrocchi, un grande coro di bambini si riunisce per condividere momenti di musica, solidarietà e spirito natalizio, creando un’atmosfera magica e coinvolgente per tutta la comunità.

La magia torna a Padova con la prima parata natalizia d’Italia dedicata ai bambini! Domenica 21 dicembre l'appuntamento è in Piazzetta Pedrocchi per una nuova edizione del Cantanatale, un evento che unisce musica, solidarietà e spirito natalizio.Anche quest’anno il corteo attraverserà le vie. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

