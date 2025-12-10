Cantanatale Padova | un grande coro per i bambini di Pediatria raduno in piazzetta Pedrocchi
Il Cantanatale Padova torna a incantare la città con la sua prima parata natalizia dedicata ai bambini. Domenica 21 dicembre, in Piazzetta Pedrocchi, un grande coro di bambini si riunisce per condividere momenti di musica, solidarietà e spirito natalizio, creando un’atmosfera magica e coinvolgente per tutta la comunità.
La magia torna a Padova con la prima parata natalizia d'Italia dedicata ai bambini! Domenica 21 dicembre l'appuntamento è in Piazzetta Pedrocchi per una nuova edizione del Cantanatale, un evento che unisce musica, solidarietà e spirito natalizio.Anche quest'anno il corteo attraverserà le vie.
Segna la data! La magia torna a Padova con la prima parata natalizia d'Italia dedicata ai bambini! Domenica 21 dicembre ci ritroveremo in Piazzetta Pedrocchi per una nuova edizione del Cantanatale, l'appuntamento che unisce musica, solidarietà e s
Il mio Natale sei tu: la nuova hit del Cantanatale che domenica 21 animerà Padova - Al via con il lancio del nuovo brano del Cantanatale 2025 il conto alla rovescia per il coro collettivo di migliaia di voci che ... padova24ore.it scrive
