Cannavaro al Guardian | Pensavo | tutti sanno allenare e io no? Poi è arrivato l’Azerbaijan

Fabio Cannavaro si racconta al Guardian, condividendo le sue riflessioni sulla carriera da allenatore. Ricorda i dubbi iniziali e le sfide affrontate, tra cui l’esperienza in Azerbaigian. Con entusiasmo, esprime il desiderio di tornare in Italia per dimostrare le proprie capacità e consolidare il suo percorso nel calcio.

“Sono pur sempre un allenatore italiano e spero un giorno di tornare e dimostrare le mie qualità in Italia”. Intanto Fabio Cannavaro sarà al Mondiale sulla panchina dell’Azerbaijan. Timur Kapadze, il ct che ce l’ha portato perdendo solo una delle 15 partite di qualificazione, si è dimesso e hanno preso lui: “Ho avuto una carriera da allenatore molto diversa dalle altre”, dice in un’intervista al Guardian. Le parole di Cannavaro. Ma ogni volta che Cannavaro parla della sua carriera da allenatore, dopo il successo totale da giocatore, si legge tra le righe la sofferenza per gli insuccessi finora accumulati. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it