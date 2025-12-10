Canna fumaria abusiva nel ristorante | scatta una denuncia per il titolare

Durante un controllo nei locali del territorio pontino, i carabinieri hanno scoperto una canna fumaria abusiva nel ristorante, portando alla denuncia del titolare. Le ispezioni mirano a garantire il rispetto delle normative urbanistiche e commerciali, rafforzando la sicurezza e la legalità nelle attività commerciali della zona.

Nuovi controlli dei carabinieri nelle attività commerciali del territorio pontino, con l'obiettivo di verificare il rispetto delle normative urbanistiche e commerciali.Questa volta l'ispezione ha riguardato un ristorante del comune di San Felice Circeo, dove i militari dell'Arma in collaborazione. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

