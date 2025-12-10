Cancro al seno il sintomo preoccupante che quasi nessuno nota | riconoscerlo in tempo ti mette al sicuro

Il cancro al seno è la forma di tumore più comune tra le donne italiane. Riconoscere tempestivamente i sintomi può fare la differenza tra una diagnosi precoce e una malattia avanzata. La prevenzione e l'attenzione ai segnali del corpo sono strumenti fondamentali per aumentare le possibilità di successo nelle cure e salvare vite.

Il carcinoma mammario è la neoplasia più diffusa tra le donne italiane. Diagnosi precoce e prevenzione restano fondamentali Il carcinoma mammario resta la neoplasia più diagnosticata tra le donne italiane, con oltre 53.600 nuovi casi previsti, secondo gli ultimi dati AIOM e AIRTUM. Nonostante l’incidenza in lieve aumento, soprattutto tra le donne più giovani, la sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi raggiunge l’88%, grazie ai progressi nella diagnosi precoce e nei trattamenti personalizzati. La comprensione delle cause, dei fattori di rischio e delle strategie di prevenzione, così come l’accesso a visite specialistiche come la visita chirurgica senologica, rappresentano strumenti fondamentali nella lotta contro il tumore al seno. 🔗 Leggi su Robadadonne.it © Robadadonne.it - Cancro al seno, il sintomo preoccupante che quasi nessuno nota: riconoscerlo in tempo ti mette al sicuro

