Cancellato il volo per Milano Malpensa dall’Aeroporto di Salerno

L'aeroporto Salerno–Costa d’Amalfi e del Cilento ha annunciato la cancellazione del volo per Milano Malpensa. Questa decisione si inserisce in un contesto di crescente incertezza e difficoltà per lo scalo, evidenziando le sfide attuali del settore aeroportuale nella regione.

L'aeroporto Salerno–Costa d'Amalfi e del Cilento sta affrontando un periodo di crescente incertezza e crisi. Dopo le recenti cancellazioni dei collegamenti per Berlino e Ginevra, il focus si sposta ora sull'annuncio fatto da EasyJet

Aeroporto di Salerno, EasyJet cancella il volo per Milano Malpensa: "Chiarimenti da Gesac" - Nelle ultime ore la compagnia aerea Easyjet ha cancellato anche il collegamento con Milano Malpensa a partire dal 1 aprile ...