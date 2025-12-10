Cancellato il volo per Milano Malpensa dall’Aeroporto di Salerno
L'aeroporto Salerno–Costa d’Amalfi e del Cilento ha annunciato la cancellazione del volo per Milano Malpensa. Questa decisione si inserisce in un contesto di crescente incertezza e difficoltà per lo scalo, evidenziando le sfide attuali del settore aeroportuale nella regione.
L’aeroporto Salerno–Costa d’Amalfi e del Cilento sta affrontando un periodo di crescente incertezza e crisi. Dopo le recenti cancellazioni dei collegamenti per Berlino e Ginevra, il focus si sposta ora sull’annuncio fatto da EasyJet L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it
Buongiorno a tutti! Ho una domanda da farvi a caldo, visto che 2 ore fa chian eastern mi ha cancellato la seconda tratta del volo senza riprogrammarmi un bel niente Volo andata: Milano-Shangai Shangai-kagoshima Volo ritorno: Fukuoka-Shangai Shangai-mi - facebook.com Vai su Facebook
Aeroporto di Salerno, EasyJet cancella il volo per Milano Malpensa: "Chiarimenti da Gesac" - Nelle ultime ore la compagnia aerea Easyjet ha cancellato anche il collegamento con Milano Malpensa a partire dal 1 aprile ... Segnala salernotoday.it
Christmas Vinyl, giovedì 11 dicembre a Palomar una serata di musica e ricordi lanazione.it
Scaroni: “Gap tra Serie A e Premier League? Ci sono tante cose da fare, tra cui tanti nuovi stadi italiani” pianetamilan.it
La Juventus Women sogna, lo Stadium meno. 4000 biglietti venduti per il match decisivo con lo United: «E poi ... juventusnews24.com
Per la riunione annuale del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Cervantes, Letizia di Spagna si è ... amica.it
“Napoli fuori dai giochi”: brutte notizie prima del Benfica spazionapoli.it
Spari contro abitazione a Sant’Anastasia: colpi esplosi in pieno giorno, indagano i carabinieri teleclubitalia.it