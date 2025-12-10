Cancellato il volo per Milano Malpensa dall’Aeroporto di Salerno

L’aeroporto di Salerno–Costa d’Amalfi e del Cilento ha annunciato la cancellazione del volo diretto per Milano Malpensa, segnando un momento di difficoltà per la struttura. La situazione riflette un periodo di incertezza e crisi che coinvolge l’intero scalo, con possibili ripercussioni sul trasporto e sulla mobilità regionale.

L'aeroporto Salerno–Costa d'Amalfi e del Cilento sta affrontando un periodo di crescente incertezza e crisi. Dopo le recenti cancellazioni dei collegamenti per Berlino e Ginevra, il focus si sposta ora sull'annuncio fatto da EasyJet

