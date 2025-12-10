Cancellato il volo per Milano Malpensa dall’Aeroporto di Salerno

Zazoom 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’aeroporto di Salerno–Costa d’Amalfi e del Cilento ha annunciato la cancellazione del volo diretto per Milano Malpensa, segnando un momento di difficoltà per la struttura. La situazione riflette un periodo di incertezza e crisi che coinvolge l’intero scalo, con possibili ripercussioni sul trasporto e sulla mobilità regionale.

L’aeroporto Salerno–Costa d’Amalfi e del Cilento sta affrontando un periodo di crescente incertezza e crisi. Dopo le recenti cancellazioni dei collegamenti per Berlino e Ginevra, il focus si sposta ora sull’annuncio fatto da EasyJet L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. Cilentoreporter.it

Aeroporto di Salerno, EasyJet cancella il volo per Milano Malpensa: "Chiarimenti da Gesac" - Il presidente di Federalberghi Antonio Ilardi lancia un appello alle istituzioni affinchè facciano luce sui voli che vengono mano a mano cancellati ... salernotoday.it

cancellato volo milano malpensaNebbia sull'aeroporto d'Abruzzo, dirottato a Roma il volo proveniente da Milano Malpensa - La nebbia presente sull'aeroporto d'Abruzzo nella mattinata di mercoledì 10 dicembre ha provocato il dirottamento del volo proveniente da Milano Malpensa su Roma Fiumicino. ilpescara.it

cancellato il volo per milano malpensa dall8217aeroporto di salerno

© Cilentoreporter.it - Cancellato il volo per Milano Malpensa dall’Aeroporto di Salerno

Volo per Rodi, 21 ore di ritardo, caos a Malpensa

Video Volo per Rodi, 21 ore di ritardo, caos a Malpensa