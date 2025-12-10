canale 5 il botto notturno di pressing

Vi proponiamo Tele.Raccomando, la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (“Pressing” - Canale 5) Inizia alle 00.40 malo share è da urlo. Media del 16% con chiusura al 20% per Pressing-Nel cuore dello sport, rubrica sportiva nella 2ª serata domenicale di Canale 5 condotta da Alberto Brandi e Monica Bertini. Pochi preamboli, si inizia subito con gli highlights della Serie A per poi giungere all’atteso big match Napoli-Juve vinto dai partenopei. Ma come si spiega un tale ascolto? Innanzitutto il dibattito in studio è vivace e raramente trascende grazie al cast di ospiti ben rodato con gli ex giocatori Tacchinardi e Viviano e i giornalisti Fabrizio Biasin, Sandro Sabatini e Riccardo Trevisani che tengono viva l’attenzione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

