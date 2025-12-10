Campi Bisenzio al via il rimborso tpl per gli studenti
Il Comune di Campi Bisenzio ha avviato il programma di rimborso del trasporto pubblico scolastico, dedicato alle famiglie degli studenti iscritti agli istituti superiori residenti nel territorio. Questa iniziativa mira a sostenere le famiglie e a incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico tra i giovani, contribuendo a migliorare la mobilità e a ridurre i costi legati agli spostamenti quotidiani.
Campi Bisenzio (Firenze), 10 dicembre 2025 – Il Comune di Campi Bisenzio rinnova il proprio impegno a sostegno delle famiglie e della mobilità attivando il “Rimborso tpl studenti”, una misura integrativa rivolta alle famiglie delle studentesse e degli studenti iscritti agli istituti superiori, residenti nel Comune di Campi Bisenzio. Il rimborso comunale si aggiunge al contributo già previsto dalla Città Metropolitana di Firenze attraverso il “Bonusback tpl”, permettendo così, in alcuni casi, di arrivare fino al rimborso totale dell’abbonamento. Il beneficio è rivolto a tutte le ragazze e i ragazzi residenti a Campi Bisenzio, iscritti alle scuole superiori per l’anno scolastico 20252026, che abbiano già presentato domanda alla Città metropolitana e che dispongano di un’attestazione Isee in corso di validità. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Il blog “Today” di Pablo Dell’Osa: Oggi, ma nel 1992, a Campi Bisenzio, in provincia di Firenze, Gabriella Borchi, di 43 anni, verosimilmente in preda a raptus di follia, uccideva con tre coltellate il figlio Lorenzo Guerrini, di 5 #ilcentro - facebook.com Vai su Facebook
Campi Bisenzio ( #Firenze), in visita al presidio GKN. Per tutti i fenomeni che “EH MA AGLI OPERAI ITALIANI NON CI PENSATE MAI”, sappiate che il “Collettivo Di Fabbrica - Lavoratori Gkn” è animato da tanti lavoratori italiani, che ormai da anni si battono con Vai su X
