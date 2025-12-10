Campi Bisenzio al via il rimborso tpl per gli studenti

Il Comune di Campi Bisenzio ha avviato il programma di rimborso del trasporto pubblico scolastico, dedicato alle famiglie degli studenti iscritti agli istituti superiori residenti nel territorio. Questa iniziativa mira a sostenere le famiglie e a incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico tra i giovani, contribuendo a migliorare la mobilità e a ridurre i costi legati agli spostamenti quotidiani.

Campi Bisenzio (Firenze), 10 dicembre 2025 – Il Comune di Campi Bisenzio rinnova il proprio impegno a sostegno delle famiglie e della mobilità attivando il “Rimborso tpl studenti”, una misura integrativa rivolta alle famiglie delle studentesse e degli studenti iscritti agli istituti superiori, residenti nel Comune di Campi Bisenzio. Il rimborso comunale si aggiunge al contributo già previsto dalla Città Metropolitana di Firenze attraverso il “Bonusback tpl”, permettendo così, in alcuni casi, di arrivare fino al rimborso totale dell’abbonamento. Il beneficio è rivolto a tutte le ragazze e i ragazzi residenti a Campi Bisenzio, iscritti alle scuole superiori per l’anno scolastico 20252026, che abbiano già presentato domanda alla Città metropolitana e che dispongano di un’attestazione Isee in corso di validità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

