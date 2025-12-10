Campania 33 comuni sotto la media del 45% della raccolta differenziata Sannio in controtendenza

In Campania, 33 comuni registrano livelli di raccolta differenziata inferiori al 45%, evidenziando criticità nel sistema di gestione dei rifiuti. Il Sannio si distingue come area in controtendenza, con Benevento che, pur rimanendo al sicuro dai rischi, affronta ancora il problema degli impianti di lavorazione, tra cui lo Stir di Casalduni e l’impianto multi materiale dell’Asia.

Benevento non corre rischi, ma resta sempre il problema impianti di lavorazione, per anni una vera piaga del territorio sannita nonostante si sia sbloccato lo Stir di Casalduni e l'impianto multi materiale dell'Asia. Questa mattina, Legambiente Campania, in collaborazione con Asia Benevento, ha presentato il Dossier Comuni Ricicloni 2025, il report dei dati della Campania che Ricicla, dei Comuni Free e dei Comuni virtuosi nella raccolta differenziata. Sono 121 i comuni con rifiuti free in Campania, cioè quelli che riescono bene nel lavoro di prevenzione eliminando e diminuendo la frazione dell'indifferenziato.