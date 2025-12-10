Campagne aperte Mantegna | Tutelare il lavoro dei migranti in agricoltura

Reggiotoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenico Mantegna, consigliere metropolitano di Reggio Calabria, ha partecipato al secondo incontro provinciale di Campagne aperte, promosso dal Cric in collaborazione con la Città metropolitana e Arci Reggio. L’evento si è svolto a Palazzo Alvaro e ha affrontato il tema della tutela del lavoro dei migranti in agricoltura.

Domenico Mantegna, consigliere metropolitano delegato di Reggio Calabria, ha partecipato oggi, a Palazzo Alvaro, al secondo incontro provinciale di Campagne aperte, promosso dal Centro regionale d’intervento per la cooperazione (Cric) in collaborazione con la Città metropolitana, Arci Reggio. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

campagne aperte mantegna tutelareMantegna: "Tutelare il lavoro dei migranti in agricoltura" - Il Consigliere delegato è intervenuto a Palazzo Alvaro durante il secondo incontro del progetto Campagne Aperte ... Scrive reggiotv.it