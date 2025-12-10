Campagne aperte Mantegna | Tutelare il lavoro dei migranti in agricoltura

Domenico Mantegna, consigliere metropolitano di Reggio Calabria, ha partecipato al secondo incontro provinciale di Campagne aperte, promosso dal Cric in collaborazione con la Città metropolitana e Arci Reggio. L’evento si è svolto a Palazzo Alvaro e ha affrontato il tema della tutela del lavoro dei migranti in agricoltura.

