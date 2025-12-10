Camminata al Parco della Susanna

Domenica 14 dicembre 2025, alle ore 10.00, si svolgerà una passeggiata al Parco della Susanna. L'evento, aperto a tutti, invita i partecipanti a godersi una mattinata immersi nella natura presso il Parco della Susanna, situato in Via Nazario Sauro 78. Un’occasione per condividere un momento di relax e socializzazione all’aria aperta.

Domenica 14 dicembre 2025, a partire dalle ore 10.00, appuntamento al Parco della Susanna (Via Nazario Sauro 78) per la ''. Trekking all'interno dell'area verde. A seguire la Casbah di Cibali fino alla stazione della Circumetnea. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

