Camminare un sentimento una passeggiata wild presso il bosco degli Agrifogli Giganti

Scopri la magia di una passeggiata nel cuore della natura con Falcon Walks, che organizza un'escursione nel suggestivo Bosco degli Agrifogli Giganti. Un'occasione per immergersi in un ambiente unico, dove il contatto con la natura stimola emozioni e sensazioni profonde. Una passeggiata wild pensata per riscoprire il piacere di camminare tra alberi secolari e paesaggi incontaminati.

Falcon walks organizza una passeggiata wild presso il Bosco degli Agrifogli Giganti dal titolo “Camminare, un sentimento.”.La mia ormai è una vita a piedi. Camminare un sentimento che la attraversa per intero. Come questi paesaggi che, a sessant’anni, torno a frequentare incessantemente. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

