Cammarata riaccende la magia del Natale | ecco la 20esima edizione del presepe vivente
Cammarata si appresta a celebrare la sua 20ª edizione del presepe vivente, un evento che ogni anno richiama visitatori da tutta l’isola. Questa tradizione, ormai consolidata, riporta in vita le atmosfere natalizie attraverso scene suggestive e ricche di fascino, rendendo le festività un momento speciale per la comunità e i visitatori.
Cammarata si prepara a riaccendere la magia delle festività con la 20esima edizione del suo presepe vivente, un appuntamento ormai riconosciuto come uno dei più evocativi dell'isola. Nato nel 2003 all'interno della comunità parrocchiale di San Vito grazie all'impegno dell'associazione Santissimo.
