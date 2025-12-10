Cammarata riaccende la magia del Natale | ecco la 20esima edizione del presepe vivente

Agrigentonotizie.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cammarata si appresta a celebrare la sua 20ª edizione del presepe vivente, un evento che ogni anno richiama visitatori da tutta l’isola. Questa tradizione, ormai consolidata, riporta in vita le atmosfere natalizie attraverso scene suggestive e ricche di fascino, rendendo le festività un momento speciale per la comunità e i visitatori.

Cammarata si prepara a riaccendere la magia delle festività con la 20esima edizione del suo presepe vivente, un appuntamento ormai riconosciuto come uno dei più evocativi dell’isola. Nato nel 2003 all’interno della comunità parrocchiale di San Vito grazie all’impegno dell’associazione Santissimo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

Cammarata celebra la XX edizione del Presepe Vivente: un viaggio nella memoria, nella fede e nella tradizione siciliana - Cammarata si prepara a riaccendere la magia del Natale con la XX edizione del suo celebre Presepe Vivente, ormai riconosciuto come uno degli appuntamenti più evocativi dell’intera Isola. Da blogsicilia.it