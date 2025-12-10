Camillo Grassi torna in scena con Il condor sul palco un testa a testa tra gloria e mediocrità
La stagione teatrale dal titolo "Scavalcamontagne" che porta spettacoli nei teatri di Galeata e Civitella di Romagna si apre a un nuovo appuntamento. Sabato 13 dicembre, sul palco del teatro Zampighi di Galeata arriva Camillo Grassi che porta in scena "Il condor", per la regia di Massimo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
"VILLA GIOVANNI CAMILLO DELLA MONICA S.R.L." - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Martedì 25 novembre 2025 alle ore 21.00 Paolo Mazzarello presenterà il suo nuovo libro, "Malaria. Il Nobel negato: storia di Battista Grassi". Presso l'Aula Goldoniana del Collegio Ghislieri l'autore dialogherà con Claudio Bandi (Università Statale di Milano) Vai su Facebook
La Legge di Bilancio trasforma le farmacie in presìdi del Servizio sanitario nazionale, ma non tutti i test ... iodonna.it
Giornale radio del mattino, mercoledì 10 dicembre lapresse.it
Oroscopo 10 dicembre 2025: intuizioni chiare, voglia di cambiamento e nuove consapevolezze periodicodaily.com
L’avversione di Trump per l’Europa internazionale.it
La Cucina Italiana è patrimonio dell’umanità Unesco: il riconoscimento anche grazie ad Artusi ilrestodelcarlino.it
Scoperte 55 percezioni indebite di Reddito di Cittadinanza e Assegno d’Inclusione fremondoweb.com
Gazebo di Forza Italia montato dagli operai del Comune, il sindaco di Bordighera scarica l’assessora al ... ilsecoloxix.it
Giornale radio del mattino, mercoledì 10 dicembre lapresse.it
Oroscopo 10 dicembre 2025: intuizioni chiare, voglia di cambiamento e nuove consapevolezze periodicodaily.com
L’avversione di Trump per l’Europa internazionale.it
La Cucina Italiana è patrimonio dell’umanità Unesco: il riconoscimento anche grazie ad Artusi ilrestodelcarlino.it
Scoperte 55 percezioni indebite di Reddito di Cittadinanza e Assegno d’Inclusione fremondoweb.com
Gazebo di Forza Italia montato dagli operai del Comune, il sindaco di Bordighera scarica l’assessora al ... ilsecoloxix.it