Camillo Grassi torna in scena con Il condor sul palco un testa a testa tra gloria e mediocrità

10 dic 2025

La stagione teatrale dal titolo "Scavalcamontagne" che porta spettacoli nei teatri di Galeata e Civitella di Romagna si apre a un nuovo appuntamento. Sabato 13 dicembre, sul palco del teatro Zampighi di Galeata arriva Camillo Grassi che porta in scena "Il condor", per la regia di Massimo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

