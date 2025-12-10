Camerun nel caos spuntano due liste convocati per la Coppa d'Africa | in una c'è anche André Onana
Il Camerun si trova al centro di un caos interno, con due liste di convocati contrapposte per la prossima Coppa d'Africa. Tra le sorprese, l'inclusione di André Onana in una delle liste, nonostante l'esclusione ufficiale del portiere da parte del CT David Pagou lo scorso 2 dicembre.
Escluso dal CT David Pagou lo scorso 2 dicembre, Andrè Onana è stato inserito da Marc Brys in un nuovo elenco dei convocati del Camerun per l'imminente Coppa d'Africa 2026. Un paradosso totale con la Nazionale che hacontemporaneamente due CT e due liste distinte. Alla fine dovrebbe prevalere la linea di Eto'o, presidente della Federcalcio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
L’Inter ci ricavò 55 milioni, ora anche il Camerun lo fa fuori: che cosa sta succedendo a Onana, il portiere idolo dei tifosi nerazzurri Era un idolo dei tifosi dell’Inter e lo rimane. Non solo per avere foraggiato da solo il mercato 2022-23 dopo la cessione Vai su Facebook
