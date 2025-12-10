Camerun nel caos spuntano due liste convocati per la Coppa d'Africa | in una c'è anche André Onana

Il Camerun si trova al centro di un caos interno, con due liste di convocati contrapposte per la prossima Coppa d'Africa. Tra le sorprese, l'inclusione di André Onana in una delle liste, nonostante l'esclusione ufficiale del portiere da parte del CT David Pagou lo scorso 2 dicembre.

