Camera esplode il giallo del presepe | Re Magi in anticipo e bue e asinello assenti

Che fine hanno fatto il bue e l'asinello? Nel presepe allestito all'ingresso della Camera per il Natale “mancano” due statuette simbolo della Natività, almeno secondo la tradizione. La loro assenza non è passata inosservata, non solo agli occhi dei parlamentari partenopei, forse (San Gregorio Armeno docet) i più conservatori in materia. Fatto sta che si è aperto un vero e proprio dibattito, dove è prevalso lo stupore per la scelta di tener fuori i due animali che da un millennio fanno coppia fissa per scaldare Gesù Bambino nella grotta. “Il bue e l'asinello sono il presepe, anche se i Vangeli non ne parlano”, dicono gli onorevoli ortodossi. 🔗 Leggi su Iltempo.it