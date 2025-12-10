Camera esplode il giallo del presepe | Re Magi in anticipo e bue e asinello assenti
Nel presepe allestito all'ingresso della Camera per il Natale, si desta curiosità per l'assenza di due figure tradizionali: il bue e l'asinello. Inoltre, i Re Magi sono stati collocati in anticipo rispetto alla consueta data, alimentando il mistero sulla composizione delle statuette e le scelte di quest'anno.
Che fine hanno fatto il bue e l'asinello? Nel presepe allestito all'ingresso della Camera per il Natale “mancano” due statuette simbolo della Natività, almeno secondo la tradizione. La loro assenza non è passata inosservata, non solo agli occhi dei parlamentari partenopei, forse (San Gregorio Armeno docet) i più conservatori in materia. Fatto sta che si è aperto un vero e proprio dibattito, dove è prevalso lo stupore per la scelta di tener fuori i due animali che da un millennio fanno coppia fissa per scaldare Gesù Bambino nella grotta. “Il bue e l'asinello sono il presepe, anche se i Vangeli non ne parlano”, dicono gli onorevoli ortodossi. 🔗 Leggi su Iltempo.it
