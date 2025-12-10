Camera di commercio Ecco Deborah Giraldi è il direttore generale

Deborah Giraldi, 54 anni, di Pesaro, è stata ufficialmente insediata come nuovo direttore generale della Camera di commercio delle Marche. La sua nomina rappresenta un passaggio importante per l’ente, segnando un momento di rinnovamento e continuità nelle attività e nelle strategie di sviluppo del territorio marchigiano.

Ieri mattina, la Camera di commercio delle Marche ha chiuso un tassello non di secondo piano: si è infatti insediata come direttore generale Deborah Giraldi, 54 anni, pesarese. Subentra a Fabrizio Schiavoni, diventato direttore generale della Camera di commercio di Rimini-Cesena-Forlì. Schiavoni è stato ricordato e ringraziato nella giunta camerale di venerdì, quando è stato ufficializzato il passaggio di consegne. Giraldi arriva alla Camera di commercio dopo avere ricoperto diversi incarichi: prima direttore generale del Comune di Pesaro, quindi al vertice della Regione con la presidenza di Luca Ceriscioli, dopodiché è stata la spalla all’ufficio ricostruzione post sisma del commissario Guido Castelli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Camera di commercio. Ecco Deborah Giraldi, è il direttore generale

Camera di Commercio. Occupazione in crescita in alberghi e ristoranti

'Libro Bianco sulle infrastrutture della Campania' alla Camera di Commercio

Export, le difficoltà delle imprese subfornitrici: indagine della Camera di Commercio sui fabbisogni di internazionalizzazione

Bertoletti Pelliccerie, Libreria Coletti, Società Italiana Brevetti e Trimani sono le altre 4 #imprese a ricevere il Premio Imprese Storiche, seconda edizione, una iniziativa della Camera di Commercio di Roma. Vai su X

Natale 2025: Illuminiamo il cuore di Rieti! La Camera di Commercio di Rieti Viterbo e la sua Azienda Speciale Centro Italia hanno confermato anche per questo Natale il loro forte impegno per la valorizzazione del centro storico di Rieti! Quest'anno, il cuor - facebook.com Vai su Facebook

«Caos alla Camera di commercio». Lettera al vetriolo dei funzionari, giallo sulla nomina della segretaria Giraldi - La comunicazione arriva alla nostra redazione in un formato vintage: una lettera anonima ... Lo riporta msn.com