Cambogia-Thailandiapopolazione in fuga

Oltre 400.000 thailandesi sono stati evacuati dalle zone di confine con la Cambogia a causa di una presunta minaccia imminente, secondo le autorità di Bangkok. La situazione ha portato a una significativa fuga di popolazione, evidenziando le tensioni tra i due paesi e le preoccupazioni per la sicurezza dei civili coinvolti.

7.00 Oltre 400mila thailandesi sono stati evacuati dalle regioni di confine con la Cambogia. Lo rende noto Bangkok, che parla di "minaccia imminente" per loro. Anche 55mila cambogiani hanno lasciato le loro case. Il premier cambogiano apre a negoziati "in ogni momento", ma Bangkok dice di non vedere la possibilità, e che la crisi esclude anche interventi di terzi Il presidente Trump, che a ottobre mediò per il cessate il fuoco, ha annunciato una telefonata per fermare i combattimenti.

Scontri armati tra Thailandia e Cambogia, popolazione in fuga dalle zone di confine - Attacchi aerei e scontri a fuoco hanno causato vittime e sfollati.