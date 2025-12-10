Cambia tutto per le Nazionali di volley! Naturalizzazioni più difficili vietati i cambi di Paese | paletti durissimi

Le nuove normative rivoluzionano il panorama delle Nazionali di volley, introducendo restrizioni più stringenti sulle naturalizzazioni e vietando i cambi di Paese. Queste misure rappresentano un cambiamento storico nel regolamento, con l’obiettivo di garantire maggiore trasparenza e competizione leale nelle competizioni internazionali di pallavolo.

Rivoluzione storica sul fronte del regolamento riguardante l’idoneità dei giocatori alle competizioni internazionali di pallavolo. Il Consiglio d’Amministrazione della FIVB ha infatti approvato una serie di modifiche sostanziali, che impatteranno in maniera determinante sulle Nazionali e che incideranno sulle formazioni nei grandi event i in programma nel prossimo futuro. I paletti sono innumerevoli e le conseguenze saranno impattanti, ma andiamo ad analizzarli uno ad uno: Dal 28 febbraio 2026 una Nazionale potrà schierare al massimo due atleti che abbiano cambiato Federazione nel corso della carriera. 🔗 Leggi su Oasport.it