Calzaturiero in difficoltà Il terzo trimestre fa registrare -8,2% nella produzione

Il settore calzaturiero del distretto del Fermano attraversa un periodo di difficoltà, con un calo del 8,2% nella produzione nel terzo trimestre. I dati emergono dall’indagine congiunturale di Confindustria Marche, che evidenzia una fase di crisi prolungata e segnali negativi persistenti per le imprese della zona.

La crisi che interessa il settore calzaturiero continua. Le imprese del distretto del fermano che partecipano all'indagine congiunturale che viene effettuata periodicamente da Confindustria Marche hanno evidenziato il perdurare di una fase che presenta molti segni meno. Infatti, anche il terzo trimestre dell'anno, ovvero quello da luglio a settembre 2025, è stato caratterizzato da pesanti flessioni. Il dato complessivo del settore delle calzature registra una flessione dell'8,2% rispetto al trimestre luglio-settembre 2024. Il calo che prosegue la fase di rallentamento osservata a partire dall'inizio del 2023, è più evidente di quello registrato per la calzatura italiana, pari a circa al 4,9% su base tendenziale.