Callejon | Mi piace questo Napoli | è aggressivo e ha reagito bene agli infortuni

Ilnapolista.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jose Maria Callejon, ex attaccante del Napoli, ha espresso il suo apprezzamento per l’attuale squadra partenopea, sottolineando l’atteggiamento aggressivo e la capacità di reagire positivamente alle difficoltà, come gli infortuni. Le sue parole sono state rilasciate ai microfoni di Prime Video nel pre-partita di Benfica-Napoli.

L’ex attaccante del Napoli Jose Maria Callejon è intervenuto ai microfoni di Prime Video nel pre-partita di Benfica- Napoli. Le parole di Callejon: «Ho passato sette anni meravigliosi a Napoli, ho fatto molto bene. Mi hanno accolto benissimo. Spero che il Napoli faccia un buon risultato stasera. Cosa mi piace di questo Napoli? L’aggressività e come si è adattato alle difficoltà visti gli infortuni. Anche quelli entrati dalla panchina stanno facendo molto bene nell’ultimo mese e mezzo. Il Napoli mi sta piacendo molto». Politano sta diventando il Callejon di Conte. Aspettando Lukaku Sta lassù nel suo sorriso a guardare tutti di sotto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

callejon mi piace questo napoli 232 aggressivo e ha reagito bene agli infortuni

© Ilnapolista.it - Callejon: «Mi piace questo Napoli: è aggressivo e ha reagito bene agli infortuni»

callejon piace napoli 232Callejon: «Mi piace questo Napoli: &#232; aggressivo e ha reagito bene agli infortuni» - Callejon elogia il Napoli: apprezza aggressività, capacità di superare gli infortuni e l’impatto positivo dei giocatori subentrati. Come scrive ilnapolista.it

Callejon: “Tornare in Spagna? Ho appena rinnovato e sono felice a Napoli” - Il prodotto della “cantera” dei blancos ha raccontato, attraverso le pagine di AS, le emozioni vissute alla vigilia del match di Champions, ma anche ... Segnala gianlucadimarzio.com