Activision ha annunciato un cambiamento strategico per la serie Call of Duty, che non vedrà più pubblicazioni consecutive di due giochi appartenenti alle stesse sottoserie come Black Ops o Modern Warfare. Questa decisione mira a offrire maggiore varietà e innovazione all’interno della saga, modificando le abitudini di lancio e ampliando le possibilità creative per il franchise.

Activision ha annunciato un cambiamento significativo nella strategia di pubblicazione di Call of Duty: non vedremo più due giochi consecutivi appartenenti alle stesse sottoserie, come Modern Warfare o Black Ops. Una decisione che nasce dal confronto diretto con la community, a cui lo studio riconosce apertamente alcune mancanze negli ultimi anni. L’obiettivo dichiarato è garantire ogni anno un titolo davvero unico, evitando ripetizioni e puntando su innovazioni che abbiano un impatto reale e non soltanto incrementale. Le uscite annuali, tuttavia, non verranno abbandonate: Activision ritiene infatti che i giocatori meritino un appuntamento costante, purché più vario e meglio curato. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Call of Duty non pubblicherà più due giochi consecutivi di Black Ops o Modern Warfare, vuole più “varietà”

