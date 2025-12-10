CALICI DI LUSSO Champagne e rossi I must delle Festività

Durante le festività, il brindisi si arricchisce di vini pregiati e di alto livello. Dalla raffinatezza degli champagne e dei bianchi francesi alle bollicine di Trentino, passando per i grandi rossi veneti e piemontesi, fino ai dolci siciliani e alle eccellenze toscane e portoghesi, ogni calice rappresenta un'esperienza di gusto e tradizione.

Un trionfo di bianchi francesi, bollicine fra Champagne e Trentino, grandi rossi veneti e piemontesi, dolci siciliani ma anche toscani e portoghesi. È il Natale di lusso a tavola suggerito da Ilaria Lorini, bionda e fresca trentenne di Tavarnelle Val di Pesa in provincia di Firenze, laurea in scienze agrarie e master sul marketing del vino alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. In testa la corona di Sommelier dell'Anno 2025 nell'Ais, conquistata nella finale fiorentina in cui ha superato i lombardi Artur Vaso e Andrea Montini. Terza donna nella storia sul gradino più alto del podio nazionale, "come in Toscana nel 2024, il 3 mi porta bene, del resto – ammette – nei concorsi siamo ancora poche anche se non è un fenomeno legato al genere ma piuttosto a una cultura, però le donne in questa professione sono in crescita".

