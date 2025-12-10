Calhanoglu raggiunto il traguardo delle 200 presenze con l’Inter | il ringraziamento social
Hakan Calhanoglu ha raggiunto un importante traguardo personale con l'Inter, totalizzando 200 presenze con il club. Un traguardo celebrato sui social dal giocatore, nonostante l'amarezza per l'infortunio subito durante la gara contro il Liverpool, che lo ha costretto a lasciare il campo dopo pochi minuti.
Calhanoglu. Inter-Liverpool avrà sempre un sapore dolce-amaro per Hakan Calhanoglu, costretto a uscire dal campo dopo appena undici minuti a causa di una contrattura all’adduttore destro. Il centrocampista turco non ha potuto quindi completare la sfida al Meazza, ma la sua presenza iniziale è stata sufficiente per un traguardo personale molto importante. Nonostante il forfait precoce, Calhanoglu ha raggiunto le 200 presenze con la maglia nerazzurra in tutte le competizioni, un risultato che testimonia la continuità e l’importanza del giocatore nel progetto dell’ Inter. Un traguardo significativo che rappresenta anche un momento di orgoglio personale per il centrocampista. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
