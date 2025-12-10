Calciomercato Roma partita la trattativa per Zirkzee | ecco la proposta giallorossa

La Roma ha avviato ufficialmente la trattativa per l'acquisto di Joshua Zirkzee, con un'offerta concreta già sul tavolo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i giallorossi stanno accelerando le operazioni per portare l'attaccante in rosa, puntando a rinforzare il reparto offensivo in vista della seconda parte della stagione.

Calciomercato Roma. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Roma ha deciso di accelerare con forza per Joshua Zirkzee. Quello che fino a pochi giorni fa era un semplice interesse si è trasformato in una vera e propria trattativa: il via libera è arrivato direttamente da Houston, dove i Friedkin avrebbero valutato necessario un nuovo intervento sul mercato invernale. La decisione nasce anche dalla quasi certa interruzione del prestito di Evan Ferguson, destinato a fare ritorno al Brighton. Sul fronte opposto, il Manchester United non sembra intenzionato a fare barricate: il club inglese valuta con favore una cessione, anche in prestito, dell'attaccante olandese acquistato due estati fa dal Bologna per circa 40 milioni.