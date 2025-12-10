Calciomercato Milan Nkunku pedina per arrivare a Lewandowski

Il calciomercato estivo del Milan ha suscitato grandi aspettative, con l'acquisto di Nkunku come possibile pedina chiave. Tuttavia, le prestazioni del francese stanno deludendo, alimentando discussioni e aspettative di rinforzi importanti come Lewandowski, con l'obiettivo di rafforzare la rosa e competere ai massimi livelli.

Milan, incontro con il super agente Zahavi: Tare vuole fare il punto su Lewandowski e Nkunku - Milan, Nkunku delude e il club incontra Pini Zahavi: cosa può succedere a gennaio Il peso dell'attacco del Milan, in questa prima parte di stagione, è tutto sulle spalle di Leao e Pulisic, protagonist ... Riporta msn.com

Milan, Lewandowski può attendere: l’ex Serie A a gennaio - In ogni caso il club di Cardinale potrebbe anticipare a gennaio il rafforzamento del reparto avanzato, considerato il rendimento scadente di Nkunku e quello altalenante di Leao. Come scrive calciomercato.it

