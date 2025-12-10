Calciomercato Milan Nkunku pedina per arrivare a Lewandowski
Il calciomercato estivo del Milan ha suscitato grandi aspettative, con l'acquisto di Nkunku come possibile pedina chiave. Tuttavia, le prestazioni del francese stanno deludendo, alimentando discussioni e aspettative di rinforzi importanti come Lewandowski, con l'obiettivo di rafforzare la rosa e competere ai massimi livelli.
Il calciomercato estivo dei rossoneri aveva acceso delle grandi aspettative, ma sul campo Christopher Nkunku sta deludendo: tra le impressioni di Allegri e il nome di Lewandowski. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Milan, incontro con il super agente Zahavi: Tare vuole fare il punto su Lewandowski e Nkunku - Milan, Nkunku delude e il club incontra Pini Zahavi: cosa può succedere a gennaio Il peso dell'attacco del Milan, in questa prima parte di stagione, è tutto sulle spalle di Leao e Pulisic, protagonist ... Riporta msn.com
Milan, Lewandowski può attendere: l’ex Serie A a gennaio - In ogni caso il club di Cardinale potrebbe anticipare a gennaio il rafforzamento del reparto avanzato, considerato il rendimento scadente di Nkunku e quello altalenante di Leao. Come scrive calciomercato.it
? #Calciomercato #Milan: Il Diavolo valuta un colpo in attacco per gennaio. La situazione ?... Vai su Facebook
È pronto a tornare in Europa bmbr.cc/dgea4sk #Calciomercato #Milan #SergioRamos Vai su X
Scuola, firmate le nuove indicazioni di Valditara sui programmi scolastici: come cambiano medie e elementari metropolitanmagazine
Bareggio, tre operai travolti dal cedimento di un terrapieno: uno di loro ricoverato in codice rosso ilgiorno.it
Amazon si accorda con l’Agenzia delle Entrate: verserà 723 milioni. Per la Procura avrebbe dovuto pagare 3 ... ilfattoquotidiano.it
Cesenatico accoglie il grande tennis: in arrivo "Start Romagna Cup", il primo torneo Atp Challenger 50 ilfattoquotidiano.it
“Padre, figlio e spirito azzurro”: la madeleine di Bruno Marra ha il profumo delle graffe all’Edenlandia ilnapolista.it
Basilea-Aston Villa (Europa League, 11-12-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici infobetting.com