Calciomercato Milan individuato l’erede di Maignan | assalto in Premier League

Pianetamilan.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Milan prepara il prossimo colpo di calciomercato, puntando a rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Dopo aver individuato il possibile erede di Maignan, i tifosi sono già in fermento per il nome circolato, che potrebbe cambiare le sorti tra i pali dei rossoneri. La campagna di rafforzamento si fa sempre più intensa.

Il calciomercato si avvicina, e il Milan continua a lavorare: individuato l'erede di Mike Maignan, e il nome fa già sognare i tifosi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

calciomercato milan individuato l8217erede di maignan assalto in premier league

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, individuato l’erede di Maignan: assalto in Premier League