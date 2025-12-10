Calciomercato Milan individuato l’erede di Maignan | assalto in Premier League
Il Milan prepara il prossimo colpo di calciomercato, puntando a rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Dopo aver individuato il possibile erede di Maignan, i tifosi sono già in fermento per il nome circolato, che potrebbe cambiare le sorti tra i pali dei rossoneri. La campagna di rafforzamento si fa sempre più intensa.
Il calciomercato si avvicina, e il Milan continua a lavorare: individuato l'erede di Mike Maignan, e il nome fa già sognare i tifosi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Calciomercato Milan bollente su Mike Maignan! Il portierone francese non rinnova e i rossoneri guardano con attenzione alla Premier League Leggi l'articolo su ACMilanInside.it e nei commenti? #Maignan #Milan #Calciomercato #PremierLeag - facebook.com Vai su Facebook
È pronto a tornare in Europa bmbr.cc/dgea4sk #Calciomercato #Milan #SergioRamos Vai su X
