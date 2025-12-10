Calciomercato Milan | in attesa di capire il futuro di Maignan spunta un nuovo nome dal Brasile
Il Milan valuta nuove opzioni per il ruolo di portiere, in attesa di chiarire il futuro di Maignan. Secondo 'Sky Sport', il club rossonero sta considerando un nuovo nome proveniente dal Brasile, ampliando così le possibilità per rinforzare la propria porta. Ecco tutte le novità sulla possibile alternativa ai propri obiettivi.
'Sky Sport' svela il nome nuovo valutato dal Milan per il futuro della porta. Vista l'incertezza su Maignan, il Diavolo guarda in Brasile: ecco di chi si tratta. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
