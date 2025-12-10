Calciomercato Milan Gimenez nel mirino della Bundesliga | nuove voci sul futuro dell’attaccante messicano sempre più vicino all’addio

L'interesse della Bundesliga per Santiago Gimenez accende nuove voci sul futuro dell’attaccante messicano del Milan. Tra smentite, pressioni di mercato e suggestioni tedesche, la dirigenza rossonera si trova a valutare le possibili evoluzioni di una situazione sempre più centrale nel calciomercato estivo.

Calciomercato Milan, Gimenez nel mirino della Bundesliga: tra smentite, pressioni di mercato e sirene tedesche, la dirigenza rossonera valuta L’evoluzione della situazione legata a Santiago Gimenez, attaccante messicano classe 2001, continua a essere uno dei temi più caldi del mercato rossonero. Nonostante le recenti smentite da parte della sua agente riguardo una possibile partenza immediata . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Milan, Gimenez nel mirino della Bundesliga: nuove voci sul futuro dell’attaccante messicano sempre più vicino all’addio

Calciomercato, Tare ha individuato il rinforzo perfetto per il Milan

Calciomercato Milan, la spesa e l’incasso dell’ultima sessione estiva

Calciomercato Milan, via Leao? Arriverebbe questo top player a gennaio

RETROSCENA CLAMOROSO! Modric al Milan: Di Marzio svela che fu Tare a volerlo fortemente come primo grande colpo! Il croato era il suo «pallino». La profezia si è avverata! #Modric #Milan #Tare #Calciomercato #SkySport Vai su Facebook

È pronto a tornare in Europa bmbr.cc/dgea4sk #Calciomercato #Milan #SergioRamos Vai su X

Moretto: "Il Milan ha una lista di cinque-sei attaccanti per gennaio, ma è tutto legato a una possibile partenza di Gimenez" - Matteo Moretto, esperto di mercato, si è così espresso sul canale Youtube di Fabrizio Romano sul calciomercato del Milan: "Il Milan si sta guardando intorno e sta cercando di ... Scrive milannews.it