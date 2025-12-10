Calciomercato Milan di nuovo su Zirkzee | la grande concorrente e la formula dell’affare

Il Milan torna a monitorare Joshua Zirkzee, attaccante olandese classe 2001 del Manchester United, a 18 mesi dalla precedente trattativa sfumata. Il club rossonero valuta una possibile operazione, affrontando anche la concorrenza delle altre società interessate, e si prepara a definire la formula più appropriata per assicurarsi il talento in attacco.

Joshua Zirkzee, classe 2001, attaccante olandese di proprietà del Manchester United, torna ad essere un obiettivo di calciomercato del Milan 18 mesi dopo la trattativa saltata per portarlo in rossonero dal Bologna. Il punto della situazione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato, Milan di nuovo su Zirkzee: la grande concorrente e la formula dell’affare

